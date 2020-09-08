Путин назвал активность женщин важной для будущего России

Москва, 8 сентября. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России всегда существовал почет женскому полу. Глава государства выразил мнение, что будущее страны напрямую связано с активностью женщин в научной, творческой и общественной сферах.

Заявление президент сделал в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России».

Во время беседы одна из участниц конференции призвала женщин быть увереннее в себе и участвовать в конкурсах такого рода. По мнению девушки, такая активность будет способствовать тому, что их проекты и вся Россия станут сильнее.

Слова участницы поддержал российский президент, назвав их своевременными. Участие женщин в разных сферах, на его взгляд, является серьезным ресурсом для будущего страны, сообщает пресс-служба Кремля.