Российская стюардесса в образе Ким Кардашьян поразила подписчиков

Москва, 8 сентября. Популярная в Instagram российская стюардесса восхитила своих подписчиков, скопировав образ американской телезвезды и модели Ким Кардашьян. Соответствующий снимок был опубликован в социальной сети бортпроводницы.

На фото стюардесса Алена Глухова предстала в боди телесного цвета, с высоким хвостом и макияжем, характерным для голливудской знаменитости Ким Кардашьян.

«В памяти хранятся сотни фотографий, которые никогда не дождутся своего часа... Как вам образ? Похожа на Ким?» — поинтересовалась в подписи к фото Глухова.

Образ стюардессы поразил подписчиков и вызвал много восторженных комментариев.

«Лучше, чем Ким», — прокомментировала _little.miss. «На Ким, конечно, немного похожа, но ты гораздо красивее нее», — написала missvaleriyaaa. «Вы очень красивая, и детки у вас будут красивыми!» — считает nad.suvorova.

Напомним, что Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании «Россия». Ранее девушка завоевала титул Вице-мисс мира в конкурсе «Топ стюардесс мира». Также Глухова активно ведет Instagram и иногда «примеряет» образы различных зарубежных знаменитостей. В одной из последних публикаций она предстала в образе Анджелины Джоли из кинокартины «Малефисента», что также вызвало удивительную реакцию у ее фанатов.