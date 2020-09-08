Путин сообщил о выделении 27 млрд рублей на восстановление Иркутской области

Москва, 8 сентября. На восстановление районов, пострадавших от паводка в Иркутской области, выделены 27 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин во время телемоста с регионом.

Глава государства подчеркнул, что средства из федерального бюджета были «выделены своевременно».

«Всего это более 27 миллиардов рублей», — подчеркнул он.

Напомним, тему Тулуна Путин по-прежнему держит под личным контролем. В ходе телемоста свои доклады президенту представят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минстроя Владимир Якушев, а также исполняющий обязанности руководителя региона Игорь Кобзев.

Наводнение, в результате которого подтопленными оказались 11 тысяч домов, произошло в Иркутской области летом 2019 года. Больше остальных городов пострадал Тулун.

Глава государства дважды посещал город: 18 июля и 2 сентября. В июле этого года Кобзев пригласил президента еще раз приехать в Тулун. Путин пообещал приехать.