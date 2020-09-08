Пригожин о приговоре Ефремову: «У нас любят битых, больных, обиженных»

Известный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на приговор артисту Михаилу Ефремову, которого суд признал виновным в совершении «пьяного» ДТП, повлекшего смерть человека. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и надели на него наручники прямо в зале суда. Помимо лишения свободы, в качестве наказания в приговоре Ефремову фигурируют штраф в 800 тысяч рублей и лишение на три года права управлять автомобилем.

Продюсер Иосиф Пригожин не считает приговор Ефремову излишне суровым.

«Не считаю приговор суровым, считаю, что он справедливый, — отметил Пригожин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Перед законом все равны. Артист — это профессия, а по жизни мы все равны, мы все рождаемся простыми людьми и в течение жизни, благодаря труду, становимся либо известными, либо не очень. Но это не дает права известным людям нарушать закон, мы все должны быть едины перед законом. А насчет «суровости», скажу так: сколько людей, которые нарушали закон и о которых мы не знаем, понесли гораздо более суровое наказание? Так что же получается: одним можно все, а другим ничего? У нас общее для всех законодательство — нельзя садиться пьяным за руль, нельзя пресекать сплошные линии и так далее».

Продюсер отметил, что приговор еще и потому нельзя считать слишком суровым, поскольку Ефремову дали меньше, чем просила прокуратура (обвинение требовало 11 лет колонии), а максимальная санкция по инкриминируемой артисту статье — 12 лет лишения свободы.

«Думаю, больше, чем его адвокат, Ефремову не навредил никто. Ему могли бы дать меньше, но дали то, что дали, и считаю это решение справедливым, — говорит Пригожин. — Конечно, по-человечески мне Ефремова очень жаль, мне больно и грустно, что все это случилось. Он талантливейший потрясающий человек. Я с удовольствием смотрю фильмы и спектакли с его участием. Его талант не обсуждается. Но, как гражданину, ему вряд ли можно делать скидки, тем более, что тут ситуация абсолютно криминальная».

Чтобы постараться смягчить свою участь, Ефремов, по словам продюсера, должен был сразу и безоговорочно пойти на признание вины, полностью взяв на себя обеспечение семьи погибшего, которая потеряла кормильца.

«А представляете, если бы Ефремова оправдали? Как бы мы оправдывали такое решение перед людьми, перед обществом?!» — спрашивает Иосиф Пригожин.

Сможет ли Ефремов вернуться в профессию

На вопрос корреспондента ФАН, сможет ли Михаил Ефремов после отсидки вернуться в профессию, Иосиф Пригожин ответил в целом утвердительно, но привел довольно любопытные доводы.

«Ничего не мешает людям вернуться в профессию, которой они посвятили всю свою жизнь. Весь вопрос — в нашем обществе, которое во многом еще «не вышло» из Советского Союза. Кроме того, вопрос в том, захочет ли Ефремов сам вернуться в профессию, в работу. Но не думаю, что ему кто-нибудь помешает это сделать. Разные случаи бывают, но в целом у нас общество любит битых, больных, обиженных. Поэтому мне кажется, народная любовь к Ефремову станет еще больше. Все внимательно будут следить за ним эти восемь лет: как он живет в колонии, что он есть, как он какает и тому подобное. Народу нужно развлечение такого характера, и желательно, чтобы оно было бесплатным, чтобы за него не нужно было платить, к великому сожалению», — посетовал Иосиф Пригожин.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом виде, стал виновников смертельного ДТП вечером 8 июля в центре Москвы. Погиб 57-летний Сергей Захаров. Артист сначала признал вину, затем несколько раз отказывался от признания. Во время следствия и суда Ефремов содержался под домашним арестом, после приговора его взяли под стражу в зале суда. До вступления приговора в силу он будет содержаться в одном из СИЗО Москвы.

Срок наказания Михаилу Ефремову может быть снижен в ходе апелляции (первая инстанция — Мосгорсуд), а также, если, отсидев две трети срока, артист хорошим поведением заслужит право на условно-досрочное освобождение.