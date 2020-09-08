Лукашенко объяснил, почему не будет разговаривать с членами КС оппозиции

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет разговаривать с членами координационного совета (КС) оппозиции. Об этом белорусский лидер заявил в большом интервью российским журналистам, выдержки из которого публикует в своем Telegram-канале главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Я не буду разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция», — сказал Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, все, что предлагает КС, является катастрофой как для республики, так и для белорусов.

«Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина», — привел пример белорусский лидер.

Также Лукашенко считает, что оппозиционеры хотят уничтожить все промышленные предприятия Белоруссии и оставить людей без работы.

Ранее сообщалось, что в интервью Александр Лукашенко назвал себя единственным защитником Белоруссии. Об этом он заявил, комментируя внутриполитическую ситуацию в республике.