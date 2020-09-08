Заморозка «Северного потока — 2» может обернуться для Германии судами

Германия может столкнуться с судебными исками в случае остановки реализации проекта «Северный поток — 2», так как никаких объективных обстоятельств для такой заморозки нет. Об этом заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии Федеральному агентству новостей.

Берлин опасается

Разговоры о прекращении реализации проекта «Северный поток — 2» на Западе начались после госпитализации Алексея Навального — в бундесвере заявили, что российского блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой взаимопомощи в ФРГ — ответа на него Москва так и не получила.

Зато из Германии раздались заявления по другой теме: немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт из оппозиционной партии «Союз 90 / Зеленые» призвала остановить строительство газопровода из-за ситуации с Навальным. Президент США Дональд Трамп не преминул сообщить, что поддержал бы заморозку проекта.

За «Северный поток — 2» вступились в бундестаге: глава комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что отказ от строительства газопровода станет большой ошибкой. Кроме того, он не исключил повышения цен на газ и судебных разбирательств с компаниями — участницами «Северного потока — 2» в случае заморозки проекта.

«К федеративной республике могут начать поступать претензии о компенсации ущерба (…) Также есть опасность, что газ в Германии станет дороже без этого трубопровода, потому что тогда придется импортировать больше фрекингового газа, который стоит больше», — сказал Эрнст в комментарии ТАСС.

Судебные перспективы

Политолог Владимир Брутер считает, что компании — участницы проекта «Северный поток — 2» вполне могут подать в суд в случае прекращения строительства газопровода со стороны Германии. Причина проста — у государства нет объективных оснований застопорить проект.

«Коллизии с тем, что государство останавливает частный проект, действительно могут быть. А какие у государства основания? Государство уже выдало разрешение на строительство, проект прошел все экспертизы. Политические мотивы в отмене проекта возможны тогда и только тогда, когда для этого есть полный набор неких оснований, соответствующих форс-мажорной ситуации. Очевидно, что нынешняя ситуация никак сюда не подходит. Между Германией и Россией продолжаются торговые отношения, поэтому любые такого рода запреты не могут восприниматься как следствие некоего форс-мажора. Поэтому вполне допускаю, что частные компании могут подать в суд», — сказал Владимир Брутер в комментарии ФАН.

Если же говорить о возможном росте цен на газ в Германии, то здесь стоит учитывать общую ситуацию на топливном рынке, добавил эксперт.