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Лукашенко готов продолжать интеграцию с Россией

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Лукашенко готов продолжать интеграцию с Россией

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул свою готовность следовать курсу интеграции с Россией.

Республиканский лидер обратил внимание, что для этого процесса необходима деятельность всех институтов в рамках Союзного государства.

Напомним, что именно Россия оказала республике поддержку, в частности, Владимир Путин признал итоги выборов белорусского президента 9 августа. Именно после голосования в республике начались митинги недовольных тем, что Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Источник: ТАСС
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