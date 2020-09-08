Онищенко назвал «политикой геноцида» отказ Киева от российской вакцины

Украине придется израсходовать весь свой бюджет на приобретение американской вакцины от коронавируса, заявил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, Россия могла бы поставлять Украине препарат, поскольку граждане этих стран часто посещают друг друга «по жизненным обстоятельствам».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не будет использовать разработанную в России вакцину от коронавируса. Он пояснил, что Украина имеет контакты с производителями препарата из западных стран. В частности, власти страны ведут предметный диалог с Евросоюзом и с США относительно получения вакцин от COVID-19, говорит дипломат.

«И когда я говорю «диалог» — это [означает, что] уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении», — пояснил Кулеба.

По словам кандидата медицинских наук Геннадия Онищенко, такая позиция главы МИД Украины — «продолжение политики геноцида» со стороны нынешнего правительства против своего народа.

«Власти довели страну до того, что элементарная вакцинация против кори на Украине не проводится. Они опустили самую развитую республику Советского Союза до уровня африканской страны. Сначала [Петр] Порошенко был, теперь этот товарищ (Владимир Зеленский. — Прим. ФАН). Эти люди друг от друга не отличаются. У них дети до сих пор умирают от кори. Эпидемия превращается в угрозу не только украинскому народу, но и соседним странам. И теперь вот это чучело, которое почему-то называется министром иностранных дел Украины, пытается напомнить о себе, хотя ему никто не предлагал [вакцину]», — сказал Онищенко.

При этом Россия могла бы предложить Украине вакцину, поскольку страна является нашим ближайшим соседом, говорит собеседник ФАН.

«Несмотря все происки негодяев, идет обмен людей по жизненным обстоятельствам, к примеру, из-за места работы. Поэтому сегодня мы бы могли это сделать (предложить вакцину. — Прим. ФАН), — сказал он.

В то же время Онищенко подчеркнул, что приобретение препарата от COVID-19 из США слишком дорого обойдется Украине.

«Американцы им дадут вакцину за такие деньги, что они последний бюджет страны израсходуют. Там не побалуешь», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране невозможна разработка каких-либо вакцин, но предприятия страны готовы наладить их массовое производство. Также украинский лидер отметил, что на Украине планируют создать собственный центр по разработке вакцин.