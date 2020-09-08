Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии

Минск, 8 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных выборов после конституционной реформы в республике. Об этом он заявил в интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске.

«Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — процитировал его главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Помимо этого, как отмечает телеканал 360, Лукашенко признал, что немного «пересидел» на своем посту.

«Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», — подчеркнул он.

Напомним, президентские выборы в республике прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко. Это было использовано в качестве повода к проведению несанкционированных протестных акций.

По словам Лукашенко, беспорядки координировались западными странами. В частности, он указал на причастность к этому США, Чехии, Польши, Украины и Великобритании.