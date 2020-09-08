Российские военные следят за кораблями НАТО в Баренцевом море

Москва, 8 сентября. Российские военные следят за действиями кораблей НАТО, которые вошли в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ВМС Великобритании сообщила, что военно-морские силы стран НАТО проведут «операцию» на Крайнем Севере «с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе». В «операции» принимают участие фрегат Sutherland и танкер Tidespring ВМС Великобритании, а также эсминец ВМС США USS Ross и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

Стоит отметить, что в начале мая ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе маневров военные США и Великобритании «нашли и уничтожили» подводные лодки условного противника. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.