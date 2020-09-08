Похудевшего на 100 килограммов Семчева застали в буфете с хинкали

Москва, 8 сентября. Актер Александр Семчев сбросил около 100 килограммов в короткие сроки, чем изрядно удивил поклонников. Однако теперь артисту нужно поддерживать форму.

Семчев посетил открытие сезона в Московском художественном театре 7 сентября. Артиста сложно было узнать сразу, от его прежних форм не осталось и следа. Семчев выглядел похудевшим и помолодевшим. Артист рассказал, как ему удалось сбросить вес в короткий срок.

«Просто прекратил обжорство. Была булимия. Теперь жру мало», — признался он.

Как пишет teleprogramma.pro, актер не отказывает себе в еде, но соблюдает норму. Во время мероприятия его застали в театральном буфете с хинкали.

Ранее звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова избавилась от лишних килограммов. Юмористка шокировала поклонников, похудев на 84 килограмма. Федеральное агентство новостей подробно расписало диету Картунковой, благодаря которой артистка заметно преобразилась. Ольга признавалась, что не раз пыталась расстаться с лишними килограммами, но все попытки заканчивались срывами в силу отсутствия достаточной мотивации. Час Х пробил, когда Картункова сильно повредила ногу. Ее лечащий врач настоял на том, что для нормальной реабилитации его пациентке необходимо сбросить вес.