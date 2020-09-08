Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда все валится из рук, делать ничего не хочется, тяжесть во всем теле такая, что хочется закутаться в плед и забыться до весны. Да, такое настроение, по мнению многих специалистов, зависит от времени года. И сейчас, с наступлением осени, тема становится очень актуальной. Что же делать, если хандра не отпускает вас уже долгое время? Взять себя вместе с пледиком и пойти за советом к профессионалам. Как понять, что с вами происходит? На что обратить внимание? Достаточно ли вам недельного отпуска или нужны другие методы? Прокомментировать это состояние, именуемое астеническим синдромом или синдромом хронической усталости, мы попросили психолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инну Мальцеву.

Астения, или астенический синдром: что это такое и в чем причины его возникновения?

Рассмотрим астению с точки зрения психологии. Вот какое определение дает «Большой психологический словарь» под редакцией Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко: «Синдром хронической усталости — это болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов. У человека также наблюдаются раздражительная слабость, выражающаяся повышенной возбудимостью и быстро наступающей вслед за ней истощаемостью, аффективная лабильность с преимущественно пониженным настроением с чертами капризности и неудовольствия, а также слезливостью, возможны расстройства памяти». Термин «астения» возник от греческого слова astheneia, что означает «бессилие».

Слово «хронический» уже подразумевает, что состояние усталости копилось не один день. Возможно, от «первых звоночков» вы отмахнулись, были заняты работой или личными проблемами. Организм честно пытался вас предупредить, что лимит работоспособности превышен.

В чем истинная причина хронической усталости и почему люди чаще жалуются на нее осенью?

Вот что рассказывает Инна Мальцева: «Это состояние может часто возникать у людей, которые превысили свои физические или психические ресурсы. Этому могут предшествовать период повышенной активности, полная поглощенность работой, отказ от отдыха, расслабления. За такой фазой следует истощение. Возникает чувство перенапряжения, физической измотанности, усталости, не проходящее после ночного сна. Может сопровождаться повышенной тревожностью и ощущением надвигающейся опасности».

Среди причин наступления астении могут быть как физические, так и ментальные. Усталость может быть предвестником какого-то заболевания, интоксикации организма. Если у вас есть хронический недуг, самое время посетить своего врача. К психологическим причинам можно смело отнести весь наш образ жизни с цейтнотами на работе, желание вместить в короткий промежуток времени большое количество дел, а также желание все сделать на отлично, приверженность формуле «успешного человека», успевающего на всех фронтах одинаково хорошо. Кроме того, психика каждого из нас — это tailor made — продукт, область загадочная и до конца не изученная. Как поведет себя наш организм в условиях длительного повышенного напряжения, никто предсказать не может.

Вот лишь неполный перечень того, что может «запустить» астенический синдром:

Накопившаяся усталость;

Экзистенциональные кризисы;

Трудоголизм;

Неумение заботиться о себе;

Личностные особенности эмоциональной сферы;

Перфекционизм, завышенные требования к качеству и срокам выполнения всей работы.

На заметку:

Как шутят психологи: «Если вы задумались о смысле жизни, значит, у вас депрессия». Экзистенциональный кризис — это особый вид тревожного состояния, возникающего вследствие размышлений о смысле бытия. Считается особенностью «человека разумного», оторвавшегося от базовых потребностей, к коим причисляются голод, жажда, безопасность, размножение. Специалисты приравнивают его к возрастным кризисам. Человек к определенному возрасту накапливает багаж знаний, переживаний и представлений об окружающем мироустройстве, что позволяет ему принимать те или иные решения и двигаться по жизни дальше. То, насколько каждый из нас получает удовлетворение от качества жизни, непосредственно влияет на наше самочувствие и здоровье.

Иногда состояние астении обусловлено конфликтами в семье и межличностными конфликтами, посттравматическим расстройством, потерей близкого человека, потерей работы. Исследователи доказали, что перенос рабочих вопросов домой плохо сказывается на семейных отношениях.

Часто астенический синдром диагностируется в осенний период, потому что у организма есть сложности адаптации к изменениям в природе. Это период перехода с тепла на холод, отсутствие солнечного света (снижение уровня витамина Д в крови), яркости красок жизни. Все это может привести к негативным мыслям и апатии.

Каковы признаки астенического синдрома и в чем заключены его опасные последствия?

Синдром эмоционального выгорания может осложниться депрессивным, тревожным расстройством, зависимостями от психоактивных веществ, психосоматическими заболеваниями.

Если вас настиг астенический синдром, симптомы его на соматическом уровне могут проявиться головными болями, головокружениями, тошнотой и обмороками. Боль может чувствоваться в области сердца, желудка. Кроме того, могут возникнуть повышенное потоотделение, скачки артериального давления.

«Большинству людей, как правило, хватает двух выходных для полного восстановления после усталости, — говорит Инна Мальцева. — Если же отпуск вам не помог, вы идете на работу уставшим или опустошенным, то это, скорее всего, астенический синдром или эмоциональное выгорание. Эти два состояния — хроническая усталость и синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — «работают» в паре».

Если ваш астенический синдром затянулся, то будьте готовы к негативным последствиям. Повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обострения хронических заболеваний. В этом случае нужно обращаться за помощью к психиатру. Только специалист с медицинским образованием поможет подобрать вам фармацевтические средства, облегчающие состояние.

Астенический синдром: что это такое у взрослых и детей? Отличаются ли его возникновение и симптомы по гендерному признаку?

Проявления астении у женщин могут совпадать с регулярными гормональными подъемами и спадами. К общему списку причин стоит также добавить такую женскую особенность, как нацеленность на отношения, семью. Поэтому во время семейных конфликтов и напряжения дамы страдают больше. Мужчины ориентированы на карьеру, зарабатывание денег и социального статуса, соответственно, очень сильно могут переживать неприятности на рабочем фронте. В целом же возникновение и симптоматика не делятся по гендерному признаку.

Для детей также важны социальные контакты, они только учатся строить отношения с миром. Если в окружении ребенка не все благоприятно, особенно это касается школы или детского сада, у него копится стресс. Дети еще не умеют обращаться со своим негативом, проживать его без вреда для себя и близких. Это можно назвать особенностью астенического синдрома у детей. В остальном проявления детской астении схожи со взрослой — слабость, бессилие, плохой сон, плаксивость.

Что делать при астеническом синдроме: лечение и профилактика?

Если причиной вашей усталости стали авральный рабочий режим или затянувшиеся конфликты с близкими, необходимо взять тайм-аут. Вплоть до полного дауншифтинга — изменить локацию, уехать на природу, отключить средства связи, отказаться от каких-либо планов. Тем, кто владеет навыками медитации, самое время их применить. Не умеете — добро пожаловать к психологу, с которым вы подберете индивидуальные способы релакса.

На заметку:

Один из методов психологической помощи — групповые занятия, сейчас такая форма психологической поддержки возможна не только очно, но и в онлайн-формате. Терапевтическая группа подбирается на принципах обязательной анонимности и безопасности. Все, что говорится и делается на группе, не выносится за ее пределы и не обсуждается с третьими лицами. Польза групповой терапии подтверждается огромным количеством специалистов, помните, что группа — это отдельный живой организм, со своей динамикой и целебными свойствами. То, что отдельного человека ставит в тупик, легко «пробивается» групповой энергетикой, даже если просто несколько человек разом пожелают вам удачи.

Если вы достигли определенного этапа зрелости, ищете новые смыслы для себя, то вам, конечно, необходимо пообщаться с психологом.

«Для тех, кого настиг экзистенциальный кризис, я могла бы предложить попробовать технику Zoom out. Она помогает посмотреть на ситуацию в разных временных и пространственных перспективах и после этого принять решение», — рекомендует Инна Мальцева.

Трудоголикам Инна советует завести хобби, которое сможет радовать так же, как и работа. И оговаривать с работодателем форму отпуска, подходящую именно вам. А также освоить с психологом приемы отстранения от рабочего процесса.

Если причиной астении стали личностные особенности эмоциональной сферы, не оставайтесь со своей проблемой один на один, сходите к психологу. Возможно, в вашем случае потребуется лечение. Грамотный специалист вместе с вами исследует особенности вашей психики, ресурсов и те границы, за которые переступать не стоит.

Перфекционизм, или, как его по-другому называют психологи, «синдром отличника», рождает завышенные требования к качеству и срокам выполнения работы, а также высокие стандарты личных отношений.

«Снизить планку, требования и к себе, и к окружающим. Делегировать ответственность, ставить одну-две задачи вместо десяти, уметь расставлять приоритеты. Не корить себя, если что-то не получается, давать себе право на ошибку», — предлагает Инна Мальцева тем, кто привык быть «впереди планеты всей».

Если вы родитель ребенка, у которого обнаруживаются признаки астенического синдрома, поговорите с ним. Необходимо выяснить, что является причиной пониженного настроения: конфликты в школе либо внутри семьи. Для детей также важно переключаться с серьезной деятельности на игровую, заниматься спортом и любимым хобби. В любом случае обращайтесь к специалистам — психологу клинического или социального профиля либо к психиатру.