Может ли НАТО развалиться в 2021 году? Колонка Евгения Беня

Военно-морские силы нескольких стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию для «демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе», говорится в заявлении британского флота. Эта операция станет продолжением майских маневров Великобритании и США в Баренцевом море.

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон дал громкое интервью британскому изданию The Economist осенью прошлого года, в котором заявил о «смерти мозга НАТО», а генсек Альянса Йенс Столтенберг, признаваясь в проблемах своей организации, ранее прямо утверждал, что «не испытывает никаких иллюзий по поводу того, что сохранять единство среди стран — членов НАТО — простая работа», Североатлантический альянс ищет новые пути для стимулирования развития. В Альянсе инициируют перемены, связанные с альтернативными попытками прагматичного разновекторного и профильного сотрудничества стран, исходя из решения взаимных текущих задач. Такой подход, очень вероятно, идет на смену комплексному видению, когда в мероприятиях НАТО, как правило, были так или иначе задействованы одновременно все члены.

В 2019 году главные 17 учений НАТО прошли на Средиземном, Черном, Балтийском морях, на территориях Германии, Грузии, Эстонии (трижды), Великобритании, Польши (дважды), Латвии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Норвегии (дважды), Испании, Турции.

Из-за изменения самой природы конфликтов и возникновения такого явления, как «гибридные угрозы», НАТО стоит задуматься об актуализации своей повестки. Такое мнение высказывал глава исследовательского отдела Оборонного колледжа Североатлантического альянса Тьери Тарди в докладе «Определение масштабов компетенции НАТО». В документе уделяется особое место «сдерживанию России» в меняющихся условиях.

Следует помнить: если бы не муссируемый в последние шесть лет миф о «российской военной угрозе», НАТО, не исключено, не дожила бы до своего 70-летия в прошлом году.

Однако на днях экс-чиновники администрации Трампа заговорили о его желании вывести США из НАТО в случае победы на президентских выборах осенью 2020 года, о чем сообщила The New York Times. Ранее бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон допускал, что Трамп объявит о выходе из Альянса еще до выборов президента 2020 года.

В прошлом году Трамп разместил на своей странице в Twitter таблицу вложений членов НАТО в этот блок. Исходя из нее, установленный порог в 2% ВВП выполняют только семь стран: США (3,42%), Греция, Эстония, Великобритания, Румыния, Польша и Латвия. У Литвы этот показатель 1,98%.

Впрочем, еще задолго до своего президентства — в 2000 году — Трамп утверждал: «Стоимость пребывания войск в Европе огромна. И эти деньги совершенно точно можно потратить на что-нибудь получше. Все равно наши союзники, похоже, не очень-то и ценят наше присутствие».

Между тем целый ряд посылов Трампа за последние четыре с половиной года свидетельствовали о его недовольстве НАТО.

27 марта 2016 года: «Думаю, НАТО устарела. НАТО была создана в те времена, когда существовал Советский Союз, который был, очевидно, больше, сильно больше, чем Россия сегодня. Я не говорю, что Россия не представляет угрозу. Но у нас есть и другие угрозы. У нас есть угроза терроризма, а НАТО не обсуждает терроризм, НАТО не предназначена для этого. В составе НАТО нет стран, которые могли бы бороться с терроризмом».

21 июня 2016 года: «Могут ли члены НАТО, в том числе страны Балтии, рассчитывать на то, что США придут им на помощь, если на них нападет Россия? Рассчитывать на то, что мы выполним свои обязательства?» Ответ Трампа: «А они выполняют свои обязательства по отношению к нам? Если выполнят, мой ответ «да».

12 апреля 2017 года: «У нас была продуктивная беседа c генеральным секретарем НАТО о том, что НАТО может сделать для борьбы с терроризмом. Я ранее говорил, что блок является устаревшим…»

25 мая 2017 года: «Члены НАТО должны наконец внести свою положенную долю, поскольку сейчас 23 из стран-участниц не платят то, что должны, и то, что от них требуется для их же защиты. Это очень нечестно по отношению к народу и налогоплательщикам Соединенных Штатов. …2% — это ничтожный минимум для борьбы с сегодняшними реальными и очень страшными угрозами».

10 июля 2018 года: «Страны НАТО должны платить больше, Соединенные Штаты должны платить меньше».

Главным требованием Трампа на июльском саммите НАТО (2018 год) было немедленное исполнение каждой страной — членом Альянса оборонных расходов в количестве 2% ВВП, а еще лучше вообще их повышение до 4%.

В январе 2019 года стало известно, что президент Трамп вел разговоры со своей командой о выходе США из НАТО. И после того, как The New York Times опубликовала очередной слив из администрации американского президента об устремленности Трампа к идее выхода из НАТО, конгрессмены начали действовать. Тогда 357 членов палаты представителей против 22 проголосовало за то, чтобы запретить президенту использовать бюджетные средства на потенциальный выход из Альянса.

24 июня 2020 года: «Я не буду доволен до тех пор, пока все страны — члены организации не начнут выполнять свои обязательства. Всего восемь государств НАТО на данный момент довели расходы на оборону до установленного показателя в 2%. …Расходы Германии на военные цели не соответствуют норме».

6 июня этого года администрация Трампа объявила о решении сократить численность американского воинского контингента в Германии, партнерство которой с Россией по вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не устраивает Вашингтон. До того на территории ФРГ было 34,5 тысячи американских военных из допустимых ранее 52 тысяч. Трамп приказал Пентагону сократить их численность еще на 9,5 тысячи. Президент США не раз указывал на то, что Германия «выплачивает миллиарды» России за ее газ тогда, когда НАТО должна противостоять Москве.

Если Джо Байден, согласно ряду соцопросов населения, станет президентом США, Вашингтон встанет на путь поиска точек отсчета для преодоления застарелых разногласий с ЕС по Парижскому соглашению по климату, по регламентированию крупных международных цифровых компаний, расширению доступа на американский рынок госзакупок, сохранению запрета на импорт из США генетически модифицированных организмов, по регулированию рынков финансовых услуг из США. И конечно, Байден попытается восстановить и улучшить тесные военно-стратегические отношения с европейскими союзниками и преодолеть текущие трансатлантические противоречия, а это значит, что Соединенные Штаты моментально забудут про долги стран ЕС перед НАТО.

Однако же президента США, как известно, выбирает не население, а Коллегия выборщиков, за которой стоит, прежде всего, средний класс, удовлетворенный налоговыми послаблениями для себя, внедренными Трампом. Так что шансы Дональда Трампа на второй срок по-прежнему, несмотря на внутриамериканские потрясения, высоки. И в случае переизбрания он будет действовать куда более независимо от обстоятельств, чем на первом своем сроке. А значит, и вовсе исключить вызывающий демарш США в связи с НАТО трудно.

Выход США из НАТО прямо явился бы предвестником развала Альянса, потому что положил бы начало для создания общеевропейской армии, проект которой из года в год вынашивается Парижем и Берлином. Европарламент еще в феврале 2017 года поддержал создание такой армии. Между прочим, по плану французского лидера Эммануэля Макрона, общеевропейская армия должна была появиться уже к 2020 году и работать параллельно с НАТО. И все это тем более свидетельствует об очевидности того, что в случае игнорирования НАТО со стороны США Североатлантический альянс был бы обречен на увядание.

В общем, посмотрим, какие повороты истории готовит нам 2021 год — последующий после очередных выборов американского президента.