Ефремова посадили в автозак под крики поклонников

Москва, 8 сентября. Актера Михаила Ефремова после оглашения приговора взяли под стражу прямо в здании суда. Он сам протянул руки, чтобы полицейский надел на него наручники.

Когда артиста вывели из здания, собравшиеся в его поддержку поклонники стали скандировать «Свободу!». Под эти крики его посадили в автозак.

Как сообщалось ранее, сегодня актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Его адвокат Эльман Пашаев недоволен этим вердиктом и собирается обжаловать его. Сторона гособвинения просила для актера почти максимального наказания — 11 лет лишения свободы. Будет ли прокуратура подавать апелляцию, пока неизвестно.