Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ефремова посадили в автозак под крики поклонников

47
0 Оставить комментарий

Ефремова посадили в автозак под крики поклонниковМосква, 8 сентября. Актера Михаила Ефремова после оглашения приговора взяли под стражу прямо в здании суда. Он сам протянул руки, чтобы полицейский надел на него наручники. 

Когда артиста вывели из здания, собравшиеся в его поддержку поклонники стали скандировать «Свободу!». Под эти крики его посадили в автозак.

Как сообщалось ранее, сегодня актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Его адвокат Эльман Пашаев недоволен этим вердиктом и собирается обжаловать его. Сторона гособвинения просила для актера почти максимального наказания — 11 лет лишения свободы. Будет ли прокуратура подавать апелляцию, пока неизвестно.  

Новости партнеров