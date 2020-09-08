В третьем сезоне «Орла и Решки» появится новая ведущая

Москва, 8 сентября. В популярном трэвел-шоу «Орел и Решка» произошла смена состава. Алина Астровская, которая почти три года была соведущей Антона Зацепина, покидает проект.

«Мое приключение в рамках проекта закончилось. Спасибо за то, что вы были со мной. Как бы мы не грезили путешествиями и новыми впечатлениями, самая лучшая дорога для меня – это дорога домой. И я дома», – прокомментировала новость экс-ведущая.

Теперь ведущей нового сезона «Орел и решка. Чудеса света» станет Василиса Хвостова. С 2018 года она ведет на телеканале «Пятница!» шоу «Жизнь: Забесплатно» и «Мир Забесплатно», в рамках которых учит телезрителей существенно экономить в путешествиях и на собственном примере показывает, как не переплачивать на отдыхе.