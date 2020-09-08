Эксперты Sina восхитились российским ракетным поездом «Баргузин»

Шанхай, 8 сентября. Китайское информационное агентство Sina опубликовало материал, посвященный боевому железнодорожному ракетному комплексу «Баргузин». По своим характеристикам он сильно превосходит разработанный в советский период БЖРК «Молодец».

В статье пишут, что благодаря маскировке под грузовой состав этот ракетный комплекс неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки страны. Снаружи «Баргузин» ничем не отличается от обычного поезда.

В качестве еще нескольких достоинств китайские военные эксперты называют его высокую мобильность и быструю подготовку к стрельбе. «Баргузину» необходимо всего несколько минут, чтобы осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а затем покинуть место старта.

Однако это не значит, что у ракетного комплекса нет недостатков. Во-первых, обслуживание «Баргузина» станет делом достаточно затратным, во-вторых, постройка и эксплуатация ракетных поездов требуют серьезной модернизации железнодорожной инфраструктуры. На все это требуются немалые средства и много времени.

Как отмечают авторы китайской статьи, из-за вышеперечисленных причин эта система не может быть основой ракетного вооружения России, хоть и является очень мощной и может представлять серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

«Баргузин» может стать скорее дополнительным оборудованием для других ракетных систем.