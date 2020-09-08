Samsung презентовал новый смартфон Galaxy M51 с мощным аккумулятором

Москва, 8 сентября. Компания Samsung представила пользователям свой новый смартфон Galaxy M51. Необычная новинка с аккумулятором на 7000 мАч продается в России впервые.

Как отмечает производитель, смартфон получил большой 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с разрешением FullHD+. Фронтальная камера представляет собой врезанный в матрицу глазок, производитель называет это решение Infinity-O.

У основной камеры смартфона четыре объектива, среди которых ультраширокоугольная камера на 12 Мп, камера глубины и макрообъектив — на 5 Мп каждый.

«Несмотря на внушительный аккумулятор и большой экран, Galaxy M51 имеет толщину всего 9,5 мм и весит 213 грамм, что позволяет удобно пользоваться им одной рукой и носить в кармане», — заявляют разработчики.

Также в устройстве есть 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, последнюю можно расширить с помощью карты памяти. В смартфоне есть все современные беспроводные интерфейсы, в том числе и NFC.

Производитель подчеркивает, что главная особенность — это батарея огромной емкости, 7000 мАч, чего не могут предложить конкуренты. Благодаря ей смартфон может проработать до трех суток. А зарядить такой аккумулятор можно с помощью быстрого блока питания с мощностью на 25 Вт.

«Galaxy M51 в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновления системы Android», — отметили на сайте компании Samsung.

Новинку уже можно приобрести в фирменном онлайн-магазине в черном и белом цветах по рекомендованной цене 29 990 рублей.