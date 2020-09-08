Кошкин: «Кавказ-2020» станет площадкой отработки сетецентрических войн

Учения «Кавказ-2020» продемонстрируют миру возможности России защитить себя на западном направлении, уверен военный аналитик Андрей Кошкин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявлял, что в стартующих 21 сентября учениях «Кавказ-2020» планируется участие контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят своих военных наблюдателей.

«Хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Оно пройдет с 21 по 26 сентября и завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил в этом году. В ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму. Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств. Еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей», — сообщил министр.

Основные действия учений, по замыслу Шойгу, пройдут на военных полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Сами маневры позволят оценить способность Южного военного округа (ЮВО) обеспечить военную безопасность на юго-западе страны.

По словам аналитика, эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, учения «Кавказ-2020» вызвали ажиотаж среди военного командования США, НАТО и Украины еще до своего начала.

«Мы сегодня уже наблюдаем ажиотаж вокруг этих маневров как на Украине, в Польше, так и вообще на восточном фланге НАТО. Все квалифицируют эти учения как некую подготовку к захвату территории Украины, и естественно, что в информационном пространстве уже разгоняется Молох (божество моавитян и аммонитян. — Прим. ФАН), который должен перемолоть общественное сознание и вынудить весь прогрессивный мир думать, что Москва якобы готовится захвату соседних государств. И привлечение других государств к учениям «Кавказ» как раз будет характеризировать умение координировать усилия России и ее союзников для противодействия США и НАТО», — говорит эксперт.

Андрей Кошкин также положительно отнесся к приглашению военных наблюдателей из других стран, у которых будет возможность самостоятельно убедиться в военной мощи России и отсутствию у нее планов по захвату соседних государств.

«Я уверен, что такая открытость вызвана геополитической необходимостью, с одной стороны, и необходимостью пропаганды военно-технических возможностей нашей армии — с другой. Кроме этого, «Кавказ-2020» должен продемонстрировать умения наших частей и подразделений эффективно действовать в разных погодных и климатических условиях. Далеко не каждая армия может продемонстрировать то, что умеем мы, и, откровенно говоря, это будет представлять интерес для военных экспертов. Мы как раз находимся в формате передовых технологий, мы рассматриваем новейшие формы вооруженного взаимодействия, разработанные на основе опыта в сирийской кампании. Все это выльется в тестирование концепции сетецентрических войн, когда боевыми действиями управляют из единого центра принятия решений. За этой концепцией будущее, и хорошо, что Россия ее развивает», — заключил эксперт.

Напомним, «Кавказ» — стратегические командно-штабные учения Южного военного округа. В рамках мероприятия запланировано более 4,8 тыс. маневров различного масштаба. Помимо этого, в программе свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы.