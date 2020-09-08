Сатановский напомнил Литве о белорусских землях в ее составе

Москва, 8 сентября. Политолог Евгений Сатановский поддержал идею о том, что Литве следует вернуть Вильнюс и Клайпеду Белоруссии.

С предложением вернуть Белоруссии ее земли выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик таким образом ответил на вмешательство Вильнюса в дела Белоруссии и призывы Литвы к разделению республики. Жириновский отметил, что Литва живет по конституции 1938 года, где столицей государства закреплен Каунас.

«Раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совести, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс и Клайпеду», — подчеркнул Жириновский.

Сатановский оценил предложение в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ». Политолог отметил, что Литва «по самые уши в белорусский кризис окунулась, пытаясь ситуацию там раскачать». По мнению Сатановского, в таком случае Литве следует отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду, которые «к ней Сталин прирезал», пишет Infox.ru.

«И, кстати, чего это его инициатива, только Литвы касается? Да черта с два! Кому что Сталин дал, отдайте, касатики. Польша и Украина первые. Грузия и Молдавия. Латвия и Эстония. И все прочие, шибко антимосковские ребята», — добавил политолог.

Сатановский назвал такое решение «исторической справедливостью». Эксперт напомнил, что многие республики прибавили себе российские территории.

Ранее Литва обвинила ЕС в подрыве доверия из-за Белоруссии. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Евросоюз сильно рискует своим авторитетом из-за бездействия в отношении Белоруссии.