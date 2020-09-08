Панин о приговоре Ефремову: Тюрьма его не исправит, он там умрет

Москва, 8 сентября. Актер Алексей Панин, комментируя Федеральному агентству новостей приговор Михаилу Ефремову, заявил, что артист не должен сидеть в тюрьме.

«Мое личное мнение — Михаил Ефремов не должен сидеть в тюрьме. Почему? Потому! — сказал Панин. — Я очень надеюсь, что будет апелляция, что дело будет пересмотрено. И я очень надеюсь, что несмотря на то, что большинство артистов являются трусами, они поддержат то, что предложил сделать Охлобыстин – обратиться к президенту, выйти на митинг, к Кремлю с просьбой к президенту помиловать Михаила Ефремова».

Панин подчеркнул, что считает приговор Ефремову несправедливым, а срок — очень высоким.

«У нас огромное количество людей, которые совершают еще более тяжкие преступления и вообще уходят от ответственности и наказания, — уверен Панин. — Просто Михаил Ефремов не должен сидеть в тюрьме, потому что это великий русский артист, потому что я его люблю, он мой старший товарищ, он никого не хотел убивать».

Актер добавил, что не верит в то, что Ефремов сидел за рулем. Панин рассказал, что выпивал с артистом, и тот после посиделок всегда уезжал на такси.

«Я знаю, где Миша был за день до аварии — и он тоже уезжал на такси, — заверил Панин. — Я считаю, как и многие люди, что Михаила Ефремова там не было. И даже если он там был, я не хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Нужно приложить все силы, чтобы его помиловали. Тюрьма его не исправит, он там умрет».

По мнению Панина, Ефремов уже получил свое наказание. Актер добавил, что Ефремов — великий русский артист, много сделавший для страны.

«Это Высоцкому, Есенину повезло, что они кого-то не убили в свое время. Но на месте Михаила Ефремова могли оказаться и Высоцкий и Есенин», — рассуждал Панин в разговоре с ФАН.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Актер не справился с управлением своей машины и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель последнего, Сергей Захаров, скончался в больнице от несовместимых с жизнью травм. По факту было возбуждено уголовное дело.