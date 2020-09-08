В Белоруссии назвали причину отказа Латвии выступать против Минска

Все антибелорусские заявления и действия со стороны Латвии являются рядом протокольных шагов в угоду сложившейся конъектуры. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Латвия делает ход

Парламентский секретарь внешнеполитического ведомства Латвии Занда Калниня-Лукашевица рассказала, что Рига выделит 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров на территории Латвии.

«Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении 50 тысяч евро, чтобы позволить приблизительно десяти людям из Белоруссии получить лечение в Латвии», — заявила она.

По ее словам, Латвия готова выдать визы белорусским оппозиционерам, чтобы они могли приехать в страну и попросить политического убежища.

«Мы им окажем поддержку. Они смогут приехать сюда, не прося убежища, а просто с целью приехать на время — около месяца — для лечения и улучшения своего здоровья», — заявила Калниня-Лукашевица, добавив, что некоторые из них могут прибыть в Латвию уже в ближайшие дни и взять с собой членов семьи.

«Так белорусскую оппозицию еще никто не унижал»

Как отметил Андрей Сыч, Латвия и Белоруссия имеют достаточно тесные двусторонние отношения. Это неоднократно демонстрировалось прагматичными действиями Риги. Все уговоры и попытки давления на Латвию включится в коалицию по противодействию строительства атомной электростанции в Белоруссии провалились.

«Обе страны до сих пор остаются со организаторами чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Все антибелорусские заявления и действия со стороны Латвии являются рядом протокольных шагов в угоду сложившейся конъектуры. Заявленная квота на лечение десяти активистов является, мягко говоря, скромной. Так белорусскую оппозицию еще никто не унижал», — пояснил Андрей Сыч.

По факту, считает политолог, в этот список попадут только преданные агенты влияния Латвии в Белоруссии. Учитывая, что участники программы могут взять с собой членов семьи, это очень сильно напоминает поощрительное турне за проделанную работу.

«Балтийская республика сейчас очень внимательно наблюдает за ситуацией в Белоруссии. Ее дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости официального Минска. После инаугурации Александра Лукашенко мы увидим постепенное смягчение риторики всех европейских партнеров Белоруссии. И та выжидательная позиция, которую занимает сегодня Латвия, является наиболее грамотной. Турбулентность пройдет, а восстанавливать экономические связи в любом случае придется. Тем более, что Латвия совершенно очевидно претендует на перераспределение грузовых потоков Белоруссии из Литовских портов», — добавил Андрей Сыч.

По мнению политолога, для Литвы и Латвии — это очень острая тема. Еще в 2008 Клайпедский порт забрал на себя всю транзитную мощь благодаря диверсии Литвы, которая под предлогом ремонта разобрала участок железной дороги Мажейкяй — Реньге, тем самым полностью обрушив транзитный потенциал Латвии.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.