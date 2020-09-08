Защита Ефремова обжалует приговор

Москва, 8 сентября. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что защита актера собирается обжаловать приговор.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП в центре Москвы. Также актера лишили водительских прав на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова в размере 800 тысяч рублей.

Актеру зачли в наказание время, которое он провел под домашним арестом. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца. В зале суда Ефремова взяли под стражу и надели наручники.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в тюрьму.