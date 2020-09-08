Лукашенко назвал себя единственным защитником Белоруссии

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал развитие внутриполитической ситуации в стране. По его мнению, только он сейчас может защитить республику.

Напомним, что после выборов президента 9 августа в Белоруссии вспыхнули протесты. Согласно официальным данным ЦИК, победителем голосования стал Александр Лукашенко, которого поддержали более 80% граждан.

Добавим, что во внутриполитическую ситуацию в республике стали активно «влезать» западные страны, угрожая Минску санкциями.