Захарова назвала блефом заявления Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 8 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блефом и грязной политической возней заявления Берлина по инциденту с Алексеем Навальным.

По ее словам, российская сторона ожидает от Берлина предоставления результатов лабораторных исследований, проведенных специалистами бундесвера, а также неких «свидетельств», которые якобы есть в распоряжении Министерства иностранных дел Германии.

«Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее блогера переправили самолетом из Омска в Берлин, где он был помещен в клинику «Шарите». 24 августа медики из «Шарите» заявили, что Навальный якобы был «отравлен».

При этом спасшие жизнь Навальному российские врачи исключили версию «отравления». По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игоря Молчанова, омские медики не могли упустить признаки «отравления» блогера.

Заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н​​​. В. Склифосовского Михаил Поцхверия отмечал, что взятые у Алексея Навального биологические материалы исследовались с помощью масс-спектрометра, который был произведен в США. При этом результаты исследования продемонстрировали отсутствие ингибиторов ацетилхолинэстеразы и других ядов.

Многие эксперты уверены, что «отравление» Навального является следствием приема наркотических веществ. Так, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.