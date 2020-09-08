Яна Поплавская: Ефремова погубила его чудовищная клоунада

Пресненский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор артисту Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Срок, конечно, страшный — восемь лет. Я была уверена, что дадут меньше, что будут смягчающие обстоятельства в плане несовершеннолетних детей и его состояния здоровья, потому что выглядит-то он, мягко говоря, не очень. Но еще возможна апелляция.

В принципе, понятно, что судебный процесс был отягощен поведением адвоката Эльмана Пашаева и, конечно же, Миши. Это все явилось безумно раздражающими факторами.

Вообще, такого суда, честно говоря, я не припомню. Ведь адвокат — это профессия, уважаемая во всем мире. И молодые адвокаты, которые сейчас начинают свой путь, безусловно, будут превратно понимать, как должен себя вести защитник на процессе и что такое адвокатская этика, о которой речь тут просто не шла, и все это прекрасно понимают.

Я абсолютна уверена, что все было бы иначе: если бы Миша придерживался той линии, которая была изначально, когда он раскаялся; если бы не было этой чудовищной клоунады, которая, собственно говоря, его и погубила, настроив общество и судью, настроив всех против него.

Мы все прекрасно понимаем, что общество, наблюдая за всем этим, сравнивает позиции известного человека и просто человека. Хотя, послушайте, мы же все под Богом ходим! И не бывает такого в принципе, чтобы один был равнее другого. Ну, вспомните Оруэлла.

Поэтому это была ошибочная поведенческая история. Я думаю, что она и привела к такому результату. Жалко семью Миши, жалко детей. Очень жалко того, что нет человека…

Конечно, не может быть никакой гордыни, когда человек забрал чужую жизнь. Это было непредумышленно, но с отягчающими обстоятельствами – алкоголь, наркотики. Все могло бы быть абсолютно по-другому, ведь люди изначально сочувствовали Мише, который безумно переживает.

Мы знаем, что такое Молох. Это жернова – они выпускаются, и отсюда выражение – «от тюрьмы и от сумы не зарекайся».

Грустно все это.