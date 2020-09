Как работают трансграничные «фабрики детей» в Юго-Восточной Азии

Суррогатное материнство обычно рассматривается как возможность для бездетных пар завести ребенка, который будет их генетически, пусть и выносит его другая женщина. Но есть у вспомогательного репродуктивного бизнеса и обратная, темная сторона, когда нуждающихся в деньгах молодых женщин подвергают эксплуатации, а родившихся таким путем детей из неизвестных биологических материалов продают преступным группировкам, которые занимаются изъятием органов или поставками «живого товара» для различных форм современного рабства — от домашней прислуги до детской проституции. При этом практически невозможно отследить детей, которых никто не станет искать, так как о их существовании почти никому не известно.

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как устроена подпольная индустрия суррогатного материнства в Юго-Восточной Азии, почему женщины «сдают в аренду свои матки», а специалисты говорят о возникновении репродуктивной торговли людьми.

Ранее младенцев, купленных у бедных семей или рожденных нелегально от суррогатных матерей, правоохранители находили в ящиках для рыбы на индонезийских лодках или в коробках из-под фруктов, которые пытались пронести из Вьетнама в Китай. Но при такой транспортировке многие дети умирали, а преступники несли убытки, что подтолкнуло их к созданию более сложных схем.

Учитывая трудности с перемещением детей через границу, торговцы людьми обнаружили, что легче перевезти мать, пока ребенок еще в утробе, и организовать роды в нужном месте, а уже оттуда «живой товар» можно доставлять покупателю. При этом женщины, носившие своих собственных детей, редко соглашались на такие путешествия, в то время как суррогатные матери не видели в этом никакой проблемы.

Также важно, что при суррогатной беременности обычно прибегают к кесареву сечению. Такие операции предпочтительнее естественных родов, поскольку они позволяют заказчикам выбирать дату рождения ребенка, которая лучше всего им подходит. Особенно это значимо для клиентов из Китая, где традиционно сильна вера в счастливые числа.

Как и в случае с торговлей людьми для секс-индустрии, вербовщики ищут потенциальных суррогатных матерей среди малоимущих сельских женщин, которых зачастую заставляют переезжать в крупные города, где их проще контролировать и, при необходимости, можно насильно заставить рожать детей на продажу.

Центром суррогатного материнства в Юго-Восточной Азии стал Таиланд, где хорошо развитая при поддержке государства индустрия медицинского туризма, которая по состоянию на 2016 год оценивалась в 4,6 млрд долларов, была готова удовлетворить запросы иностранных клиентов на соответствующие услуги.

На начальном этапе Австралия и Европа формировали основной спрос на суррогатных детей. По оценкам Министерства иностранных дел и торговли Австралии, в 2015 году до 500 австралийских пар ожидали детей от тайских суррогатных матерей — в три раза больше, чем в 2009 году. В общей сложности более 2 000 иностранных пар ежегодно приезжали в Таиланд в поисках соответствующих услуг. В последнее время главными клиентами являются граждане Китая, которые все чаще посещают Королевство с целью туризма или ведения бизнеса.

Индустрия тихо развивалась годами без особого контроля и регулирования, постепенно обрастая сомнительными схемами с «серыми» врачами и подозрительными финансовыми операциями.

Первый громкий инцидент произошел в январе 2011 года, когда после рейда тайской полиции в пригороде Бангкока выяснилось, что тайваньская компания Baby 101 занималась торговлей людьми, принудительно используя в качестве суррогатных матерей вьетнамских женщин, которые рожали детей для бездетных пар из Тайваня и КНР. В результате удалось спасти 13 гражданок Вьетнама, семь из которых были беременны, и еще двух, только что родивших, нашли в больнице. По словам министра здравоохранения Таиланда, в некоторых случаях женщины, вероятно, были изнасилованы.

В 2015 году правительство приняло закон, полностью запрещающий коммерческое суррогатное материнство, особенно для иностранцев, и строго ограничивающий подобные услуги в некоммерческих целях для тайских пар.

Но прибыльная практика не умерла в Таиланде, а лишь частично ушла в подполье, превратившись в транснациональный бизнес. Будучи региональным транспортным узлом с хорошо развитой медициной, Королевство по-прежнему является оптимальным местом для людей, обращающихся за услугами суррогатного материнства.

На соответствующих веб-сайтах утверждается, что большая часть процесса, включая получение яйцеклеток от доноров и последующее их оплодотворение, может быть проведена в клиниках Бангкока, после чего эмбрион доставляется в Лаос или, реже, в Камбоджу, где осуществляется операция по переносу его суррогатной матери.

В феврале 2020 года полиция провела 10 рейдов в Бангкоке и двух провинциях Таиланда, арестовав двух граждан Китая и шесть тайцев, подозреваемых в участии в транснациональной преступной организации по оказанию незаконных услуг суррогатного материнства с использованием тайских женщин для рождения детей китайским парам.

В ходе операции также обнаружили семь беременных суррогатных матерей и двух детей 22-дневного и четырехмесячного возраста. Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ детей пришлось рожать в Таиланде, так как матери не смогли вылететь для этого в Китай, как было запланировано.

Позже задержали тайского врача одной из государственных больниц Бангкока, который проводил операции по переносу эмбрионов суррогатным матерям в клиниках Лаоса, после чего они возвращались в Таиланд, где находились под присмотром примерно до 7-го месяца беременности, после их отправляли на роды в Китай.

Следствие установило, что китайская пара руководила фирмой по найму тайских женщин с 2013 года. За это время около 100 таек побывали суррогатными матерями и по меньшей мере 50 детей были вывезены из Таиланда. По словам чиновников, крайнюю обеспокоенность вызывает то, что дети могли в итоге оказаться в руках банд, которые занимаются продажей органов.

В июне текущего года тайская полиция обратилась за помощью к Интерполу, чтобы разыскать китайца, который руководил коммерческой службой суррогатного материнства в Таиланде. Пятерых его сообщников задержали ранее в ходе рейда в одном из районов Бангкока. Также были обнаружены трое месячных младенцев и двое суррогатных матерей, которые из-за приостановки авиасообщения не смогли вылететь в Китай, чтобы доставить детей заказчикам.

Правоохранители утверждают, что китайский агент, покинувший Таиланд в феврале, успел завербовать не менее 12 тайских женщин, которые пройдя медосмотр были доставлены в Камбоджу, где им перенесли оплодотворенные яйцеклетки, после чего вернули обратно в Бангкок. В случае успешной беременности, суррогатная мать получала единоразово 320 долларов и по 950 долларов каждый месяц до родов. Если рождался здоровый мальчик весом 3 кг и более, выплачивался специальный бонус.

До принятия в 2015 году закона о запрете коммерческого суррогатного материнства, весь процесс проходил в Таиланде. Сейчас же эмбрионы обычно переносят тайским женщинам в клиниках Лаоса или Камбоджи, после чего они возвращаются домой вынашивать плод, а на последних месяцах беременности отправляются рожать в Китай.

На какое-то время Камбоджа, принявшая сомнительную эстафету у Таиланда, стала основным центром суррогатного материнства в регионе. Около 50 брокеров и агентов занимались подбором камбоджиек для компаний из Австралии, США и Китая.

Но уже в ноябре 2016 года правительство ввело ограничения на вспомогательный репродуктивный бизнес, а спустя несколько недель австралийская медсестра Тэмми Дэвис-Чарльз и двое ее камбоджийских помощников были задержаны по подозрению в торговле людьми.

Работавшая ранее в Таиланде австралийка организовала в Камбодже агентство по оказанию услуг суррогатного материнства для клиентов из Австралии, включая однополые пары. Тэмми получала по 50 000 долларов за одного ребенка. В результате 50-летняя Дэвис-Чарльз, сама мать шестерых детей, была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за помощь в подделке документов, в том числе свидетельств о рождении для суррогатных младенцев.

Но вскоре выяснилось, что 50 австралийских пар не могут получить уже родившихся детей из Камбоджи. Некоторые камбоджийки смогли обойти ограничения, выехав в третью страну, такую как Вьетнам, Таиланд или Сингапур, чтобы там передать детей биологическим родителям и получить обещанные деньги. Другие же вынуждены были оставить младенцев и воспитывать как своих. Считается, что около 12 детей были вывезены контрабандой из Камбоджи в Австралию в 2016-2017 годах.

Законодательство еще больше ужесточили в январе 2018 года в попытке пресечь эксплуатацию местных женщин, после того как стали появляться сообщения о ненадлежащем уходе и содержании суррогатных матерей. К примеру, выявлены случаи, когда будущих рожениц не выпускали из домов, чтобы они не сбежали, а некоторые даже рожали, будучи прикованными к кровати в родильных отделениях.

При этом закон о запрете коммерческого суррогатного материнства в Камбодже вступит в силу лишь в текущем году, а пока не только агенты, которые занимаются организацией подобного бизнеса, но и сами суррогатные матери подпадают под обвинения в торговле людьми.

Как и в случае с Таиландом, после введения законодательных ограничений в Камбодже в 2016 и 2018 годах прибыльная индустрия никуда не делась, а просто ушла в подполье, учитывая стабильный спрос со стороны китайцев, присутствие которых в Камбодже растет год от года.

В июне 2018 года на вилле на окраине Пномпеня камбоджийские правоохранители арестовали пятерых агентов и 33 суррогатных матерей, которые находились на разных стадиях беременности. Камбоджийкам, завербованным в бедных провинциальных деревнях, обещали заплатить по 10 000 долларов за каждого ребенка, выношенного для китайских клиентов. Сам организатор преступного бизнеса также оказался гражданином Китая.

Многие компании, ориентированные в основном на китайский рынок, продолжают и сегодня оказывать коммерческие услуги суррогатного материнства в Камбодже «за закрытыми дверями». К примеру, в Королевской больнице фертильности в Пномпене проводят экстракорпоральное оплодотворение, при этом все клиенты, а также работающие с ними врачи являются этническими китайцами.

Похожая ситуация сложилась во Вьетнаме, где коммерческое суррогатное материнство запрещено с 2015 года, но китайский спрос и развитая подпольная индустрия в соседней Камбодже позволяют преступникам организовывать трансграничные схемы по торговле «живым товаром».

Согласно правительственному докладу, с 2017 по 2019 год 1600 вьетнамских женщин были проданы в Камбоджу для занятия проституцией или вывезены в качестве суррогатных матерей. Преступные группировки вербуют молодых вьетнамок в приграничных провинциях на юге страны и отправляют в соседнюю Камбоджу, где им переносят эмбрионы, после чего будущих матерей возвращают во Вьетнам дожидаться отправки для родов в Китай. Многие из них затем вовлекаются в секс-индустрию.

После введения ограничений и запретов в Таиланде, Камбодже и Вьетнаме индустрия суррогатного материнства развернулась в Лаосе, где по-прежнему нет законов, регулирующих подобную практику.

Сегодня в столице страны, Вьентьяне, проводится большая часть операций по переносу эмбрионов суррогатным матерям со всего региона, а также вербуются местные женщины, чаще всего из бедных семей, готовые таким образом поправить свое финансовое положение.

Летом 2017 года власти Лаоса закрыли первую клинику во Вьентьяне, после того как полиция начала расследование по делу о торговле людьми. По словам правоохранителей, под видом «консультационных услуг» в медицинском центре нелегально занимались переносом эмбрионов тайским суррогатным матерям, каждая из которых получала от 9 600 до 12 800 долларов за одного ребенка и от 16 000 до 19 200 долларов в случае двойни.

По данным агентства суррогатного материнства «New Genetics Global», полный пакет услуг, от проверки потенциальной суррогатной матери до рождения ребенка, как правило, обходится клиентам в 50 000 долларов, что делает Лаос третьей по доступности страной после Украины и Кении. Лаосские женщины, согласившиеся вынашивать чужого ребенка, получают лишь около 10% этой суммы.

Так как в самом Лаосе уровень развития медицины не позволяет в должной мере проводить суррогатные роды, женщин чаще всего отправляют рожать в Таиланд или Китай.

Само по себе перемещение через границу суррогатных матерей с целью родов технически не рассматривается как торговля людьми, потому что женщины передвигаются добровольно и без принуждения (хотя это не всегда так). При этом регулярно обнаруживаются факты, указывающие, что будущих матерей обманным путем или насильственно заставляли делать операции по переносу эмбрионов и вынашивать суррогатных детей на продажу.

