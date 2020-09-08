Семенович шокировала поклонников расплывшейся фигурой

Москва, 8 сентября. Российская певица и актриса Анна Семенович в мае этого года решилась провести курс детокс-процедур, однако они, видимо, не принесли желаемого эффекта. Судя по «неофициальным снимкам», попытка звезды сбросить вес не увенчалась успехом.

На данный момент пандемия коронавируса ушла на второй план, поэтому отечественные звезды начали чаще появляться на публике. На сцену вышла и Анна Семенович, которой уже исполнилось 40 лет. Как заметили поклонники, в последнее время знаменитость запустила себя – фигура Семенович расплылась, а также у нее появился второй подбородок. Снимки с одного из выступлений певицы активно распространяются в Сети, и на них женщина выглядит совсем не так, как на публикуемых в Instagram фотографиях.

Пребывание в оздоровительном центре не сильно помогло Семенович прийти в форму. В мае этого года артистка пыталась вернуть себе былые параметры, занималась спортом и рассказывала фанатам о правильном питании.

О пристрастии к вкусной и вредной еде актриса рассказывала и ранее, поэтому ее преображение нельзя назвать чем-то удивительным. Кроме того, знаменитость имеет привычку «заедать стресс», а первая половина 2020 года выдалась достаточно сложной для Семенович.

«Чуть не потеряла близкого человека, лишилась нескольких рабочих контрактов — и все мои планы на весну испарились и остались мечтами», – рассказала о сложностях певица.

Последствия неосторожности в еде совершенно не понравились поклонникам звезды.

«Аня, ты ли это?» – спрашивают шокированные комментаторы.

Однако в данном случае стоит отметить, что далеко не все критикуют Семенович. Ранее знаменитость продемонстрировала свою «естественную» красоту и получила множество комплиментов.