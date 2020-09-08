Малькевич призвал укрепить информационный суверенитет России

Москва, 8 сентября. Журналист и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратил внимание на работу новостного агрегатора «Яндекс.Новости». По его мнению, робот почему-то продвигает на верхние строчки украинские СМИ, которые пишут «российскую повестку». Это наносит урон информационному суверенитету России.

Общественник рассудил, что такими темпами СМИ другого государства начнут существенно влиять на формирование информационной картины в России.

По мнению журналиста, странное поведение роботов крупнейшей отечественной поисковой системы заставляет задуматься.

«В такой ситуации поневоле задаешься вопросом: может быть, стоит уже как-то спросить построже? Не переходит ли наша демократическая гласность во вседозволенность?» — выразил мнение журналист в своем Telegram-канале.

Представитель Общественной палаты напомнил, что украинские СМИ формируют из РФ образ врага. В таком случае он считает логичным лишить их возможности распространять свои новостные материалы в российском обществе.

Малькевич привел пример, когда в перечень главных новостей в российском сегменте попало интервью для «Радио Свобода», которое давал заместитель генпрокурора Украины на тему задержания группы россиян в Белоруссии в конце июля.

Столь непонятный факт лояльности к иностранному СМИ является не единственным вопросом к агрегатору.

«При этом, сервис «Яндекс.Эфир» отказал «забаненному» на YouTube агентству News Front в трансляции канала, тогда как телеканал «Дождь» у них представлен на главной странице сайта в рубрике «Интересное СМИ» и расположился на первом месте главной страницы в категории «Информационные каналы», — отметил общественник.

По мнению Малькевича, необходимо принять меры, направленные на укрепление информационного суверенитета РФ.