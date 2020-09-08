Ефремову сократили время в колонии из-за домашнего ареста

Москва, 8 сентября. Суд зачел в наказание Михаилу Ефремову время, которое он провел под домашним арестом.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Однако актер уже провел время под домашним арестом. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца.

По решению суда Ефремова лишили водительских прав на три года. Кроме того, он выплатит компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова в размере 800 тысяч рублей. Артиста взяли под стражу прямо в здании суда и надели наручники.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.