Россияне поблагодарили судью за приговор Ефремову

Москва, 8 сентября. Россияне отреагировали на приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Многие пользователи соцсетей считают, что артист понесет справедливое наказание.

Ранее суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Актеру зачли срок, проведенный под домашним арестом, и сократили время пребывания в колонии на 1,5 месяца. Кроме того, после выхода на свободу Ефремов в течение трех лет будет лишен водительских прав.

Многие россияне поблагодарили суд за то, что актер получил реальный срок.

«Судье респект!!! Наконец-то цирк закончился», — порадовался Дмитрий Колмаков.

«Судье браво! Спустили на землю богему, которая считает, что ей все позволено», — отметила Елена Тарханова.

«Спасибо судье!» — поблагодарила Калерия Жванова.

«Награда нашла героя… Уважуха суду», — написал Сергей Смирнов.

Многие пользователи Сети считают, что такой приговор суд вынес в связи с поведением адвоката Ефремова — Эльмана Пашаева.

«Это ему еще повезло с таким адвокатом», — считает Алексей Нуждов.

«Ну да! Так бы лет шесть дали, а адвокат закопал его по полной!» — согласилась Валентина Колягина.

«Адвокат красавчик — все сделал, чтобы клиент уехал на подольше!» — написал один из пользователей «ВКонтакте».

«Спасибо Пашаеву — не дал убийце уйти от ответственности», — пошутил Илья Jlord.

Многие жители РФ считают приговор, который суд вынес Ефремову, вполне справедливым.

«Ефремов виновен, наказание заслуженное», — написала Александра Смирнова.

«Очень любила этого актера, но полное разочарование! Считаю, что наказание справедливое, без скидки на талант и актерскую карьеру», — прокомментировала Александра Артюшенкова.

Однако среди пользователей Сети нашлись те, кто считает возможным выход Ефремова по УДО.

«Я думаю, он выйдет по УДО уже через несколько месяцев. Или по состоянию здоровья. Но то, что суд приговорил, это да — очень правильно», — написала Кадария Гарайшина.

Также некоторые россияне считают, что в случае искреннего раскаяния и признания вины актер мог получить меньший срок. Кроме того, нашлись комментаторы, думающие, что Ефремову нужно было дать максимальный срок, то есть 12 лет лишения свободы.