Вассерман в связи с приговором Ефремову вспомнил анекдот о Фейгине

Известный российский журналист и публицист Анатолий Вассерман признался, что лично он надеялся на то, что актеру театра и кино Михаилу Ефремову будет вынесен серьезный приговор.

Политический консультант и эрудит по горячим следам прокомментировал Федеральному агентству новостей вердикт Пресненского суда города Москвы в отношении заслуженного артиста РФ, который был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

«Что касается срока, то тут суду виднее, — отметил Вассерман. — Специалисты, интересовавшиеся этим делом, с самого начала примерно столько, в принципе, и предсказывали. Ну, если уж не абсолютно точно, но хотя бы на глазок».

По словам собеседника ФАН, лично он надеялся на то, что виновник смертельного ДТП получит реальное и серьезное наказание — поскольку это дело сразу же стало таким шумным, что другие решения, явно неправосудные, были бы практически невозможны.

«Многие люди очень внимательно следили за всем происходящим, — напомнил Вассерман. — Но известно, что на пеньковой тяге наше правосудие работает надежно».

К слову, журналист уверен в том, что судебный приговор в отношении актера театра и кино был бы совсем другим, прими он в самое начале правильные решения.

«У меня сложилось такое ощущение, что если бы Ефремов не обратился к услугам адвоката [Эльмана] Пашаева, то была бы у него сейчас не колония общего режима, а колония-поселение, что несравненно мягче, — выразил уверенность Вассерман. — И по этому поводу мне вспомнился один анекдот. «Прокуратор уже собирался отпустить бродящего проповедника, но тут из толпы вышел (теперь уже бывший российский. — Прим. ФАН) адвокат Марк Фейгин…»

Напомним, что вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади Михаил Ефремов спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пересек две сплошные линии, выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон.

Водитель двигавшегося навстречу автомобиля Сергей Захаров скончался. В анализах актера театра и кино также были обнаружены следы наркотических средств. С того времени он находился под домашним арестом.

22 августа на очередном заседании в Пресненском суде города Москвы Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Суд дал ему возможность найти нового защитника.

Однако 24 августа заслуженный артист Российской Федерации прибыл в зал суд один, заявив, что найти нового адвоката ему пока что не удалось. И суд перенес слушания на неделю.

Но буквально через несколько часов стало известно, что Ефремов будет снова пользоваться услугами Пашаева. После этого адвокат защиты Александр Добровинский прокомментировал перенос заседания на последний день лета.

На днях Ефремов дал показания в суде. В частности, он заявил, что практически ничего помнит из того, что произошло в тот день 8 июня. После того, как актер театра и кино выпил дома бутылку водки, память покинула его — и он не помнит ни выезда на встречную полосу, ни столкновения, ни медицинского освидетельствования: «Пришел в себя только у следователя».

Ранее Ефремов утверждал, что за рулем внедорожника в момент смертельного ДТП находился не он. А свою вину в его совершении признал якобы под давлением средств массовой информации и из-за похмелья. И Пашаев попросил отправить своего клиента на лечение для восстановления памяти.

Примечательно, что до этого Ефремов, по всем имеющимся признакам, сыграл роль больного с инсультом.

Известный российский адвокат Леонид Ольшанский высказал предположение, что заслуженный артист Российской Федерации может быть осужден на срок от 8 до 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.