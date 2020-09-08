Появилось видео, как Ефремову надевают наручники в суде

Москва, 8 сентября. Актер Михаил Ефремов слушал приговор суда, не поднимая головы. Его глаза были закрыты.

После оглашения постановления он не стал ничего говорить, протянув руки сотруднику полиции. Тот надел на него наручники. Из здания суда актера вывел полицейский.

Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима и запрету на три года управлять автомобилем после освобождения. Он также должен будет выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова в размере 800 тыс. рублей.