Пашаев расстроился из-за приговора Ефремову

Москва, 8 сентября. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев расстроился из-за приговора, вынесенного ему подзащитному Михаилу Ефремову.
«Подождите», — прошептал он.
Пока юрист не объявил, что будет обжаловать решение Пресненского суда Москвы, но брошенная им фраза, очевидно, говорит об этом.
Как сообщалось ранее, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима и трехлетнему запрету управлять машиной после освобождения. При этом суд не стал лишать его государственных наград.
Старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова он должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тыс. рублей.