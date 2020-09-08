Москва, 8 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал громкие негативные заявления некоторых западных политиков в отношении «Северного потока — 2». По его словам, в Москве не видят смысла переводить вопрос о строительстве газопровода в «политическую плоскость».

Песков подчеркнул, что в России осознают риски, сопутствующие реализации проекта, но позиция страны не меняется. Строительство газопровода носит сугубо коммерческий характер. Абсолютно нелогично говорить о санкциях в отношении проекта, который реализовывается на международном уровне. В нем, в частности, активно участвует ФРГ. Нет никаких оснований для негативных заявлений и тем более рестрикций касательно газопровода в существующих реалиях.

Напомним, что ранее замглавы российского МИД Александр Грушко подчеркивал, что проект связан исключительно с экономикой и обеспечением энергетической безопасности европейских стран.