Поргина заявила, что реальный срок — единственное спасение для Ефремова

Москва, 8 сентября. Актриса, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина сказала Федеральному агентству новостей, что следит за новостями о ходе суда над артистом Михаилом Ефремовым.

«Только что вынесли приговор. Восемь лет. Что сказать? За свои поступки надо отвечать, — заявила Поргина. — Слава богу, он сам покаялся и сказал, что виноват. Я уверена что будет и амнистия, и в тюрьме он какой-нибудь кружок театральный создаст. Но быть безнаказанным, зная, что ты убил человека — я считаю, что это очень тяжело, лучше понести наказание».

Поргина добавила, что после приговора начнутся споры о справедливости наказания и добавила, что в актерской среде «очень переживают».

«Но это шанс для Ефремова прекратить пить, принимать наркотики, — отметила актриса. — Это [реальный срок в колонии общего режима — прим. ФАН] может перевернуть его жизнь. Может, это его единственное спасение».

Вечером 8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что Ефремов управлял авто в нетрезвом виде. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и назначил наказание в виде 8 лет колонии общего режима.