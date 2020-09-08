Сатановский объяснил, как поступил бы с Ефремовым

Актер Михаил Ефремов отправится в колонию общего режима на восемь лет за — такой вердикт вынес Пресненский суд Москвы. Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал, какого наказания, на его взгляд, заслуживал артист.

Сегодня, 8 сентября, суд вынес приговор Ефремову по делу о ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Пресненский суд признал актера виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Ефремов также должен выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей.

Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский, неоднократно комментировавший дело Ефремова, отреагировал на приговор суда.

«Суд [решение] огласил — у меня к суду претензий нет. Я считаю, что его (Ефремова. — Прим. ред.) надо было пристрелить на месте, но российское законодательство противоречит такого рода моим «хотелкам». Поэтому я развожу руками. Впрочем, я считаю, то же самое нужно было сделать с его адвокатом», — сказал Евгений Сатановский в комментарии ФАН.

Интересы Ефремова в суде представляли Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская — впрочем, в этом тандеме не обошлось без эксцессов. Ефремов отказался от своих адвокатов 21 августа, заявив, что намерен нанять других специалистов. Несколько дней спустя Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым.

Евгений Сатановский резко высказался в адрес адвоката актера.

«Сволочь. Редкая сволочь, мерзавец — заметно невооруженным глазом. Издевался над судом и публикой, измывался над своим подзащитным, поставив его в куда худшее положение, чем до того момента, когда адвокат вообще появился на свет. Таких адвокатов топить надо в проруби как котят. Вот моя точка зрения», — резюмировал Сатановский.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП в центре Москвы: артист пересек двойную сплошную, выехал встречную полосу и врезался в мини-фургон ВАЗ. Водитель ВАЗ-а Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. По результатам экспертизы, Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах нашли следы употребления наркотических веществ.

На заседании суда 3 сентября Ефремов признал свою вину. Обвинение запросило для него 11 лет лишения свободы.