Гаспарян назвал справедливым приговор Ефремову

Восемь лет колонии для Ефремова — вполне справедливый приговор, он находится посередине от максимального и минимального наказания. Так известный радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян прокомментировал решение Пресненского суда Москвы, приговорившего скандального актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за ДТП на Садовом кольце, во время которого погиб водитель другой машины.

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — заявила судья Елена Абрамова.

Более того, суд удовлетворил требование гособвинителя о взыскании с Ефремова полумиллиона рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова и увеличил эту сумму на 300 тысяч рублей. Изначально потерпевший предъявлял иск к актеру на сумму 6,5 млн рублей, позже увеличив ее до 7,5 млн из-за хамства. Ефремов будет взят под стражу прямо в зале суда.

Комментируя решение судьи, радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту ФАН заявил, что «решение суда справедливое по своей сути, это между максимальным и минимальным наказанием».

«Ефремов сам очень сильно ухудшил ситуацию своим поведением в суде. Не только он, но и еще его адвокат. Проблема здесь в другом, как пила наша творческая интеллигенция, так пить и продолжит за рулем. Это никого ничему не научит, здесь не надо иметь иллюзий. Ефремов был морально готов к такому приговору, он же сразу сказал, что для него это, по сути, смертный приговор. И, собственно, рукопожатная общественность сразу сказала, что он человек старый уже, здоровье у него не то, что нельзя его отправлять в колонию. Но это вечная история: как садиться пьяным за руль — у всех здоровья хватает, и никто не жалуется, а как отвечать за что-то — начинается вой», — заключил Гаспарян.

В прениях сторон сторона обвинения настаивал на почти максимальном наказании — 11 лет колонии общего режима с запретом в течение 3 лет после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства — детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Актер не справился с управлением своей машины и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель последнего, Сергей Захаров, скончался в больнице от несовместимых с жизнью травм.

Михаил Ефремов находился за рулем иномарки Jeep в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют данные медэкспертизы, которые показали, что в крови актера было 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотических препаратов. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело.