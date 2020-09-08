Певцов о приговоре Ефремову: Мне нужно это обдумать

Несколько известных деятелей искусства отказались комментировать приговор артисту Михаилу Ефремову, которого суд признал виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил к восьми годам колонии общего режима, а также к штрафу в 800 тысяч рублей.

Отказались комментировать Федеральному агентству новостей эту новость писатель Дмитрий Быков, музыкант Андрей Макаревич, спортивный журналист Василий Уткин.

Народный артист России Дмитрий Певцов, который только что выписался из больницы в Коммунарке после лечения дыхательной недостаточности (диагноз COVID-19 не подтвердился) узнал о приговоре Ефремову от корреспондента ФАН.

«Знаете, мне нужно это обдумать. Я только от вас это узнал, поэтому пока ничего комментировать не буду», — отметил Певцов.

На вопрос о самочувствии Дмитрий Певцов ответил так:

«Спасибо большое, все хорошо, все лучше и лучше».

Михаил Ефремов, находясь 8 июля за рулем в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Артист то признавал вину, то забирал свои признания назад. Тем не менее суд не зачел признание Ефремовым вины. Согласно заявлению судьи, виновность артиста «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание им вины».

Поэт и писатель Дмитрий Быков, который был в зале суда, сотрудничал с Михаилом Ефремовым при создании проекта «Гражданин поэт». Ефремов читал стихи на «злобу дня», написанные Быковым в жанре политической сатиры. Всего вышло более полусотни выпусков, проект был завершен в 2012 году.