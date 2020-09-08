Пришедшая к зданию суда ведунья напророчила Ефремову серьезные болезни

Москва, 8 сентября. Перед зданием Пресненского суда Москва, где зачитывали приговор виновному в смертельном ДТП российскому актеру Михаилу Ефремову, собралась большая толпа. Среди присутствующих оказались даже ведуньи, одна из которых напророчила актеру болезни.

Отмечается, что на оглашение приговора к дверям Пресненского суда пришло очень много людей. На улице развернулся огромный «спектакль» с участием переодетых артистов цирка и выступлением барабанщиков. Приехали и люди с аномальными способностями, среди которых были экстрасенсы и ведуньи.

Облаченная в черную одежду девушка рассказала журналистам, что пришла сюда, чтобы вызвать богиню справедливости Фемиду. Таким образом, по ее словам, приговор актеру будет вынесен по заслугам. Кроме того, она заявила, что Ефремов будет очень много и серьезно болеть из-за того, что забрал жизнь другого человека, передает «ПолитЭксперт».

«Идут цифры пять и семь, но я не вижу решеток, я вижу заточение. Он однозначно выживет, но болеть он будет серьезно», — сообщила ведунья.

Стоит отметить, что правоохранителям пришлось задержать нескольких человек у здания суда. Экстрасенсы разжигали что-то и пытались провести «обряды», однако полиция быстро увела их оттуда.

Напомним, что Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Актера взяли под стражу прямо в здании суда. Ранее он находился под домашним арестом.

Вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Последний получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.