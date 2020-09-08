В Госдуме заявили, что россияне «заслужили» выходной 31 декабря в 2020 году

Россияне заслужили лишний выходной день уже в 2020 году — и было бы просто замечательно, если бы это был день предновогодний. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так собеседник ФАН отреагировала на инициативу Минтруда сделать выходным днем 31 декабря — но не в этом, а в следующем, 2021 году. С этой целью 2 и 3 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 5 ноября и 31 декабря. В пресс-службе ведомства уточнили, что таким образом россияне получат возможность «более рационально» использовать время для отдыха.

«Хорошая практика — давать возможность людям побыть дома перед Новым годом, — отметила парламентарий. — Это семейный праздник, и чем больше у домохозяек будет времени подготовиться к нему, тем лучше. Многие получат возможность потратить этот день для поездки к родственникам в другой город, чтобы вместе послушать новогоднее обращение президента. Да и вообще, нужно немало времени для того, чтобы все успеть приготовить, накрыть стол, убраться дома».

По словам депутата, если правительство раз за разом будет объявлять предновогодний день выходным — или даже навсегда назначит его таковым, то тем самым сильно упростит жизнь своим гражданам.

«Так будет лучше для российских семей и особенно для российских детей, — убеждена собеседница ФАН. — Все-таки Новый год — это праздник, в который больше всего верят дети. Так что на будущее, для тех поколений, которые в будущем создадут свои семьи и будут следовать устоявшимся традициям, подобные инициативы (назначение 31 декабря на роль выходного дня. — Прим. ФАН) могут сослужить неплохую службу».

Бессараб напомнила, что еще не так давно такого понятия, как «новогодние каникулы», не существовало, а при Советском Союзе изначально вообще не было никаких выходных, привязанных к празднованию Нового года.

«Потом появился один выходной — 1 января — затем два, а теперь у нас целых восемь дней, на которые постоянно покушаются те или иные законодатели, желающие хоть как-нибудь их сократить, — сказала парламентарий. — Если кто-то посягает на уменьшение каникулярного времени для работающих родителей, то я считаю это неправильным. Это детский праздник, и малыши хотят провести его с родителями, у которых зачастую время отпуска не совпадает. Благодаря всеобщим каникулам вся семья может отправиться в зимнее путешествие, кого-нибудь посетить, да и просто побыть, наконец, вместе».

Депутат уверена, что новогодние и рождественские праздники должны быть «единым неразрывным целым» — и чем они больше, тем лучше.

«В пределах разумного, конечно, — оговорилась собеседница ФАН. — Но на 31 декабря, по моему мнению, каникулы надо расширить обязательно хотя бы за счет другого праздничного дня — вместе с тем это не должно быть 8 января, когда вся страна отдыхает после празднования Рождества Христова».

Бессараб заметила, что 2020 год был достаточно сложным и напряженным — и российские граждане, безусловно, заслужили еще один выходной.