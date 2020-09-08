Черные маги и призывы духов: кто пришел к зданию суда по делу Ефремова

Дело известного российского актера Михаила Ефремова превратилось в настоящий балаган и цирк как в здании суда, так и за его пределами. Так, в день оглашения приговора за окном «черные маги» призывали злых духов, барабанщики маршировали по улице, а шоумен Никита Джигурда назвал имя «настоящего» виновника ДТП. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Черная магия на улицах Москвы

Пока подводился итог дела Ефремова, у здания Пресненского суда Москвы «черные маги» проводили обряд, очевидно, призывая «темные силы». Однако сотрудники полиции помешали провести ритуал.

«Мы единственные, кого вам стоит бояться в этом мире!» — заявил один из «магов».

«Граждане, вам меня стоит бояться. Прекращайте», — сказал подошедший к «магам» полицейский.

Один их «чародеев» был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Причем, как потом выяснили СМИ, это был Никита Турчин — участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов». Во время шоу он называл себя ключником и ходил со связкой ключей, которые якобы принадлежали мертвым людям. Потом Турчин успел сняться в «Доме-2».

Кроме того, рядом со зданием суда был замечен неизвестный шаман. «Проводник в мир духов» не стал рассказывать о том, зачем он пришел, и кто его сюда позвал… или призвал.

Джигурда назвал имя

И пока барабанщики маршируют у стен суда, а Сергей Троицкий по кличке «Паук» раздает журналистам интервью, Никита Джигурда назвал имя «настоящего» виновника трагического ДТП в центре Москвы. По словам шоумена, оказывается, что за рулем находился не Ефремов, а его коллега Дарья Белоусова.

«Комитет по противодействию коррупции и Юрий Макеев, эксперт международного уровня, доказали, что за рулем сидела женщина. 9 числа она провожала Ефремова утром. И обувь у нее на ногах точно такая же, как у женщины, которая выходила из джипа. Пашаев перепутал ее с молодым человеком из-за короткой стрижки. Вот ее портрет. Дарья Белоусова была за рулем. Михаил Ефремов, когда узнал об этом, взял на себя вину», — пытался убедить всех Джигурда.

8 сентября Пресненский суд Москвы огласил приговор российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову, которого обвиняли в совершении автомобильной аварии со смертельным исходом. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Также к зданию суда поддержать актера пришли музыкант Гарик Сукачев и актер Иван Охлобыстин.

Вечером 8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что Ефремов управлял авто в нетрезвом виде. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело.