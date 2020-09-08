Ефремов готов выплатить сыну погибшего Захарова 800 тыс. рублей

Москва, 8 сентября. Михаил Ефремов готов выплатить 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Да, конечно, он готов выплатить компенсацию, назначенную судом», — цитирует его ТАСС.

Напомним, вдова, брат и сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили символические иски на 1 рубль каждый. Всем потерпевшие от лица Ефремова были переведены по 200 тысяч рублей наложенным платежом, но свою часть взял только старший сын погибшего Виталий. Он же заявил исковые требования еще на 7,3 миллиона. Его адвокат Сергей Аверцев остался недовольна суммой компенсации в размере 800 тысяч рублей.