Ефремова на три года лишили водительских прав

Москва, 8 сентября. По приговору Пресненского суда Москвы российского актера Михаила Ефремова также лишили водительских прав на три года.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. После освобождения актер еще три года не сядет за руль. Артиста взяли под стражу прямо в здании суда. Ранее он находился под домашним арестом.

Напомним, что обвинение запрашивало для Ефремова 11 лет лишения свободы. Максимальное наказание по статье, по которой его признали виновным, составляет 12 лет заключения, минимальное — пять лет.

Вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Последний получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.