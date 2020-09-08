Муцениеце не стала менять фамилию после развода с Прилучным

Москва, 8 сентября. Актриса Агата Муцениеце до сих пор не сменила фамилию в паспорте после развода с Павлом Прилучным. Это выяснилось после похода Муцениеце в SPA-салон.

По словам 31-летней актрисы, ей не нравятся процедуры по омолаживанию, связанные с уколами, поскольку кожа после этого долго восстанавливается и возвращает прежний тонус. Поэтому знаменитость с удовольствием ходит на массаж лица, профессиональные маски и пилинг.

Так, после очередного похода к косметологу, бывшая жена Прилучного поделилась в Instagram-stories фотографией купона на скидку, на котором «засветилась» фамилия актрисы, но с ошибкой.

В графе с фамилией администратор SPA-салона допустил ошибку в двух буквах и написал «Прилуцкая». После этого Агата Муцениеце пошутила, что Прилуцкая – это результат совмещения ее творческого псевдонима и фамилии бывшего мужа.

Напомним, 15 июня Муцениеце и Прилучный официально расторгли брак в Головинском суде. Актеры были женаты на протяжении восьми лет.

Развод звезд «Закрытой школы» стал громким событием и бурно обсуждался в Сети. Муцениеце публично заявила, что экс-супруг поднимал на нее руку и пристрастился к алкоголю. Также актриса призналась, что этот брак изменил ее не в лучшую сторону, а за время совместной жизни девушка стала «зажатой» и «неуверенной в себе».

Пара разошлась мирно, договорившись о совместном воспитании детей. Впервые после развода они вместе появились на публике 1 сентября, на первой школьной линейке их сына Тимофея.