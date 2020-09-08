Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей по иску сына погибшего Захарова

Москва, 8 сентября. Пресненский суд Москвы постановил взыскать с актера Михаила Ефремова 800 тысяч рублей компенсации по иску старшего сына погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Взыскать 800 тысяч рублей», — сказала судья во время оглашения приговора.

Напомним, смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. Водитель получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Ранее суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП. Было установлено, что в момент аварии актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, при этом обвинение запрашивало для Ефремова 11 лет лишения свободы.