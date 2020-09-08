Суд при вынесении приговора учел наличие детей у Ефремова и его заслуги

Москва, 8 сентября. Суд при вынесении приговора российскому актеру Михаилу Ефремову учел признание им вины во время предварительного следствия, а также его положительные характеристики и творческие заслуги. Об этом из зала заседаний Пресненского суда столицы передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суд также при вынесении приговора учел в качестве смягчающего обстоятельства то, что у Ефремова двое малолетних детей.

Напомним, что вечером 8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что Ефремов управлял авто в нетрезвом виде. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело.

Ранее Судья Елена Абрамова в приговоре Михаилу Ефремову отметила, что актер лично управлял автомобилем во время смертельной аварии в центре Москвы и находился в нем один.