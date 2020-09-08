Россия и Кипр подписали изменения в налоговое соглашение

Никосия, 8 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кипрский коллега Никос Христодулидис подписали протокол об изменении налогового соглашения двух государств 8 сентября. Изменения позволят избежать двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Теперь налог, который взимается с дивидендов и процентов, не должен превышать 15% от суммы этих дивидендов. Если лицо, обладающее правом на дивиденды, является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком, то в некоторых случаях налог на дивиденды может составить до 5%.

Переговоры с Кипром стартовали еще в начале лета, однако стороны не смогли прийти к консенсусу, и 3 августа Минфин РФ объявил о запуске процедуры денонсации соглашения. Тогда правительство Кипра заявило, что намеревается урегулировать вопрос, и поправки в итоге были согласованы.