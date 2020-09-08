Жорин назвал лояльным приговор Ефремову

Известный адвокат Сергей Жорин считает вынесенный Михаилу Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы адекватным и немного лояльным. Если бы актер изначально признал свою вину и вел себя разумно по отношению к потерпевшим, то приговор был бы менее суровым, заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — огласила решение судья Елена Абрамова.

Кроме того, артиста лишили водительских прав на три года. Ефремов также будет обязан выплатить 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП. Вдобавок к этому актер должен выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что Ефремов на стадии предварительного следствия и в последнем слове признал вину, а также наличие у него детей, находящихся на иждивении.

По мнению звездного адвоката Сергея Жорина, вынесенный актеру приговор адекватный с учетом обстоятельств дела, статьи, а также того, что Ефремов неоднократно менял свою позицию.

«Приговор даже, может, несколько лояльный в данном случае. Московский городской суд при апелляции может еще снизить срок. По крайней мере, такая практика существует, — объясняет Жорин. — Если бы Ефремов не менял свою позицию, когда он признал свою вину и записал видео с раскаянием, то, вероятно, получил бы наказание несколько меньше. Но что произошло, то произошло. С учетом того, какое наказание просило гособвинение, суд вынес достаточное адекватный приговор. У Ефремова есть право его обжаловать».

Эксперт в области безопасности и общественного контроля Антон Цветков выразил мнение, что приговор справедливый и обоснованный.

«Если бы Ефремов изначально признал свою вину и вел бы себя адекватно, в том числе по отношению к потерпевшим, то приговор бы был менее суровым. Но до такого уровня строгости приговора довело поведение адвоката и его самого на протяжении всего процесса. Я изначально говорил, что приговор будет таким», — отметил Цветков.

Напомним, что вечером 8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель легковушки Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело.