Кудрявцева не рискнула дать прогноз о здоровье своей больной мамы

Москва, 8 сентября. Отдыхавшая вместе с матерью в Крыму телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с неожиданным несчастьем. Родственница была госпитализирована с инсультом, а левая сторона тела женщины отнялась.

На данный момент Александра Кудрявцева находится в областной больнице имени Семашко. Врачам удалось добиться стабилизации ее состояния, однако на данный момент не ясно, к чему в конечном итоге приведет лечение.

Перевезти больную родственницу телеведущей в Москву не представляется возможным, так как это может угрожать здоровью женщины. Кудрявцева рассказала подписчикам о том, что мать на данный момент находится в достаточно подавленном состоянии, однако сама знаменитость пытается ее поддерживать.

Также по телефону звезда рассказала журналистам, что не рискует дать прогноз на счет здоровья матери. При этом среди российского бомонда нашелся человек, способный помочь знаменитости в сложившейся ситуации.

«Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо», – заявила Кудрявцева.

На данный момент звезда уже вернулась в Москву, а больную родственницу должны доставить в столицу на этой неделе. По словам Кудрявцевой, она уже определилась с клиникой, в которую будет помещена родственница по приезду. Присматривать за Александрой Кудрявцевой осталась двоюродная сестра телеведущей.

Стоит отметить, что звезда отправилась в Москву, потому что на ней лежит ответственность не только за мать, но и за маленькую дочь. Ранее маленькая наследница Кудрявцевой восхитила красотой звезд российского шоу-бизнеса.