Названы основные причины, которые могут испортить отдых

Москва, 8 сентября. Отпуск может подарить человеку не только радость, но и разочарование. Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали, что наиболее часто портит людям отдых.

Одной из самых распространенных причин стало качество отеля. Нередко гостиницы абсолютно не оправдывали ожидания отпускников. По статистике, около 63% отдыхавших огорчались, если условия в отеле были хуже, чем они ожидали.

Почти половина недовольных отдыхом посетовала на то, что подпортить «релакс» может некрасивая местность вокруг.

Следующей распространенной причиной, которая могла омрачить отдых, является погода. Более 36% отдыхавших расстроились, что некомфортные погодные условия помешали прогулкам.

Низкое качество местной еды способно огорчить 34,6% туристов.

Стоит отметить, что отдых может быть испорчен даже у детей состоятельных родителей. Сын певицы Валерии — Арсений Шульгин — поехал с супругой в свадебное путешествие в Турцию. Сначала были потеряны чемоданы молодоженов, а затем выяснилось, что в гостиничном номере вместо огромной кровати были две односпальные, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».